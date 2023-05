A14, ANCORA UN TRAGICO INCIDENTE: SCONTRO AUTO-CAMION NEI PRESSI DI UN CANTIERE, MORTA UNA DONNA

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A14 all’altezza del casello di Grottammare (Ascoli Piceno) al km 301 in direzione Ancona, che ha coinvolto un’automobile e un camion.

In quel tratto c’è un cantiere “correttamente installato e segnalato”, dice Autostrade per l’italia, per ammodernamento della galleria Croci di San Benedetto del Tronto.

Dalle prime ricostruzioni, fornite da Aspi, sembrerebbe che la persona alla guida dell’auto, nel percorrere a forte velocità la corsia in deviazione sulla carreggiata opposta – attivata temporaneamente per smaltire gli accodamenti – abbia invaso la corsia dedicata alla marcia nella direzione opposta, scontrandosi frontalmente con il mezzo pesante.

La donna a bordo dell’automobile è morta, l’uomo alla guida del camion è rimasto ferito in maniera non grave: i sanitari del 118 lo hanno trasportato all’ospedale di San Benedetto del Tronto in codice giallo.

È stato temporaneamente chiuso il tratto tra San Benedetto e Grottammare in direzione Ancona. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, la polizia stradale e il personale della Direzione di Tronco di Pescara Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione Ancona. Agli utenti diretti verso Ancona, dopo l’uscita a San Benedetto si consiglia di percorrere la SS16 Adriatica per poi rientrare in autostrada a Grottammare.