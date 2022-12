A14: AUTISTA UBRIACO ALLA GUIDA DI UN AUTOARTICOLATO. FERMATO MENTRE ZIGZAGAVA IN AUTOSTRADA

PESCARA – Nel pomeriggio del 29 novembre, sulla A14 direzione sud, qualche chilometro prima del casello di Mosciano S.A., gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Pescara Nord hanno notato un autoarticolato che percorreva l’autostrada zigzagando pericolosamente.

Il mezzo pesante è stato scortato al casello e fatto fermare in sicurezza: il conducente, un cittadino serbo, sottoposto a controllo con etilometro, è stato trovato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico elevato, nonostante il codice della strada prescriva “tolleranza zero” per i conducenti professionali.

L’autoarticolato è stato sottoposto a fermo amministrativo e l’uomo sanzionato per violazione dell’articolo 186 del Codice della Strada.

L’intervento della polizia ha evitato che la condotta dell’autista potesse giungere a conseguenze ben più gravi, per l’uomo e gli altri utenti della strada.