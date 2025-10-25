A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI TERAMO, GIULIANOVA E MOSCIANO

TERAMO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 28 alle 6:00 di mercoledì 29 ottobre, sarà chiusa la stazione di Teramo, Giulianova, Mosciano Sant’Angelo, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pescara: Roseto degli Abruzzi; in uscita per chi proviene da Ancona: Val Vibrata.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.