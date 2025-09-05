A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI VAL VIBRATA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

5 Settembre 2025 18:36

Teramo - Cronaca

ROMA- Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Val Vibrata (Teramo), in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e Pescara. In alternativa, si consiglia: -verso Ancona: San Benedetto del Tronto; -verso Pescara: Giulianova Mosciano Sant’Angelo.





Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulle app “Autostrade per l’Italia” e “Muovy Cashback”, scaricabili gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

