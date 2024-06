ROMA- Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 23:00 di mercoledì 26 alle 5:00 di giovedì 27 giugno, sarà chiusa la stazione di Ortona (Chieti), in entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Lanciano (Chieti).