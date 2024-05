VASTO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire la rimozione dell’area di cantiere posta in atto per consentire lavori di ripristino soletta e pavimentazione del viadotto “Sinello”, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 maggio, sarà chiusa la stazione di Vasto nord (Chieti), in entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Vasto sud.