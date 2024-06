ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 11 alle 5:00 di mercoledì 12 giugno, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Atri Pineto, sempre nel teramano, al km 351+800.