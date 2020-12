A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VASTO NORD

VASTO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di un viadotto, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 dicembre, sarà chiusa la stazione di Vasto nord, in uscita per chi proviene da Bari.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Vasto sud.

