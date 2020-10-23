A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI VASTO NORD

ROMA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiusa la stazione di Vasto nord, in uscita per chi proviene da Bari.
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In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vasto sud.