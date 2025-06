A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSA STANOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI PESCARA OVEST-CHIETI

ROMA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 giugno, sarà chiusa la stazione di Pescara ovest Chieti, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo.

