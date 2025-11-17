A14 BOLOGNA TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERMOLI-VASTO SUD VERSO PESCARA

ROMA – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Termoli e Vasto sud, verso Pescara, per consentire attività di ispezione sul portale di uscita di Vasto sud.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Termoli, seguire per Pescara SS16 verso Pescara, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 a Vasto sud.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Riovivo est” e “Trigno est”, situate nel suddetto tratto; si precisa che, all’interno delle stesse, dalle 20:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, verrà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.