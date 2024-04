A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA PESCARA NORD E PINETO VERSO ANCONA

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire la riconfigurazione dell’area di cantiere sul viadotto “Santa Maria”, dalle 22:00 di domenica 14 alle 6:00 di lunedì 15 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Pineto, verso Ancona. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Pineto (Teramo).

L’area di servizio “Torre Cerrano est”, situata nel suddetto tratto, non sarà accessibile; inoltre, nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli.