A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO UNA NOTTE IL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD-CITTA’ SANT’ANGELO

ROMA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione impianti delle gallerie “Colle Pino”, “Solagne”, “Fonte da Capo” e “Pianacce” e attività nell’ambito dei lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento impianti della galleria “Fonte da Capo”, dalle 22:00 di martedì 2 alle 6:00 di mercoledì 3 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno accessibili, verso Pescara/Bari l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e di parcheggio “Fonte Antica ovest” e, in direzione di Ancona/Bologna l’area di servizio “Torre Cerrano est” e di parcheggio “Fonte Antica est”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire per SS16 Pescara-Ancona, immettersi sulla SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo; verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire per SS16 Pescara-Ancona, immettersi sulla SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.

