A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DALLA SERA DEL 28 MAGGIO

TERAMO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione dello spartitraffico, in orario notturno, nelle due notti consecutive di venerdì 28 e sabato 29 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo e Val Vibrata, verso Ancona/Bologna.

Di conseguenza, nei suddetti giorni e orari, sarà inaccessibile l’area di servizio “Tortoreto est”, situata nel tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo, percorrere la SS16 adriatica verso Ancona e rientrare sulla A14, alla stazione di Val Vibrata, per proseguire in direzione di Ancona/Bologna.