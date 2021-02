A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESCARA NORD-PINETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ROMA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire indagini finalizzate alla progettazione esecutiva per l’adeguamento delle barriere bordo ponte sui viadotti “Santa Maria” e “Cerrano”, previste in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22 di mercoledì 17 alle 6 di giovedì 18 febbraop, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara nord e Pineto, verso Ancona/Bologna.

Pertanto, sarà inaccessibile l’area di servizio “Torre Cerrano est” situata all’interno del tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord, percorrere la SS16 adriatica in direzione di Ancona e rientrare sulla A14, alla stazione di Pineto;

-dalle 22 di giovedì 18 alle 6 di venerdì 19 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pineto e Pescara nord, verso Pescara/Bari.

Pertanto, sarà inaccessibile l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” situata all’interno del tratto chiuso.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pineto, percorrere la SS16 adriatica verso Pescara e rientrare sulla A14, alla stazione di Pescara nord.

