A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURE NOTTURNE DELLA STAZIONE DI ATRI PINETO

ROMA – Dalla sera del 19 gennaio, sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva delle barriere di sicurezza, previste in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Atri Pineto, come di seguito indicato:

– dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 gennaio, sarà chiusa la stazione di Atri Pineto, in entrata verso Pescara/Bari; In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara nord;

– dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Atri Pineto, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Roseto.

