ROMA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Ortona (Chieti) , secondo il seguente programma: -dalle 23:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 giugno, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bari; -dalle 23:00 di venerdì 14 alle 5:00 di sabato 15 giugno, sarà chiusa in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Lanciano (Ch), al km 413+000.