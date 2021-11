A14 BOLOGNA–TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA TERMOLI E VASTO SUD IN DIREZIONE PESCARA

ROMA – Poco dopo le ore 8:50, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Termoli e Vasto Sud in direzione Pescara precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo, avvenuto nella serata di ieri all’altezza del km 455, che ha visto coinvolto un mezzo pesante. La perdita del carico, conseguente al ribaltamento del mezzo, ha reso necessarie le operazioni di ripristino della carreggiata tutt’ora in corso.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una corsia in entrambi i sensi di marcia e non si registrano turbative al traffico.

