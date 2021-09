A14 BOLOGNA-TARANTO: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA VASTO SUD E VASTO NORD IN DIREZIONE PESCARA

VASTO – Alle ore 13:00 circa sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Vasto sud e Vasto nord in direzione Pescara precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante andato in fiamme all’altezza del km 446. Resta temporaneamente chiuso il tratto in direzione Bari per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione.

Attualmente, in direzione Pescara, il traffico circola su una corsia e si registrano 6 km di coda in diminuzione. In direzione opposta, invece, si registrano 3 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Vasto nord.

Agli utenti diretti verso Bari, dopo l’uscita alla stazione di Vasto nord, si consiglia di percorrere la SS16 “Adriatica” in direzione Bari e rientrare in autostrada a Vasto sud.