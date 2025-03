A14: BUCHE ALL’ALTEZZA DEI CANTIERI APERTE DA TEMPORALE. PROTESTE, “SEMBRA UNA STRADA DI CAMPAGNA”

CHIETI – “Neanche nelle strade di campagna…”. È il sarcastico commento di un automobilista che sta percorrendo il tratto di dell’autostrada A14 tra Francavilla e Chieti, nel bel mezzo del violento temporale di questa mattina.

Il riferimento è alle tante buche, per non dire voragini, che si sono aperte a causa delle intense precipitazioni delle ultime ore lungo il tragitto, all’altezza di uno dei tanti cantieri lungo l’autostrada, e che costringe le automobili a pericolose sterzate e rallentamenti, in una condizione per di più resa rischiosa dal manto stradale bagnato e dalla scarsa visibilità.

Una seconda segnalazione in tal senso è arrivata a questa redazione anche da un altro automobilista, che a sua volta commenta: “i cantieri dovrebbero servire a fare manutenzione, a mettere in sicurezza l’autostrada, e invece rappresentano un problema”.