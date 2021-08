A14: CAMION CISTERNA PIENO DI VINO CONTRO GUARDRAIL, LUNGHE CODE TRA ORTONA E PESCARA SUD

PESCARA – Lunghe code sull’autostrada A14 a causa di un incidente nel quale, fortunatamente, non si sono registrati feriti: alle 11.15 circa, in direzione Pescara, all’altezza del km 401,5 una cisterna che trasportava vino ha urtato il sicurvia centrale danneggiandolo.

Non si registrano feriti. In corso le operazioni di rimozione del mezzo da parte dei soccorsi meccanici oltre i quali sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Per assistere gli utenti in coda è stata inoltre avviata la distribuzione dell’acqua da parte della Protezione Civile.

Al momento il traffico transita su una sola corsia in entrambe le direzioni e si registrano 12 km di coda in direzione Pescara e 3 km in direzione Bari. Agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Val di Sangro, percorrere la S.S.16 Adriatica e rientrare in A14 a Pescara sud.