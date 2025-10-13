A14: CSX CHIEDE PEDAGGIO GRATUITO IN ABRUZZO, “CANTIERI INFINITI, SITUAZIONE DRAMMATICA”

PESCARA – Il Patto per l’Abruzzo ha presentato una risoluzione in Consiglio regionale per chiedere la gratuità del pedaggio nel tratto abruzzese della A14 dove sono in corso i lavori e l’accelerazione dei lavori stessi.

Il centrosinistra chiede anche un tavolo permanente di monitoraggio e di riferire al Consiglio regionale delle interlocuzioni con il Governo e con la società concessionaria.

“Una situazione drammatica- ha spiegato il consigliere regionale del Pd Dino Pepe – quella che vivono tanti automobilisti della nostra regione e non solo nel tratto abruzzese dell’autostrada A14 dove da anni procedono questi lavori. Noi per questo abbiamo presentato una risoluzione in Consiglio Regionale per chiedere al presidente della Regione Marsilio di farsi portavoce per far sì che questi lavori possano subire una accelerazione e che possano svolgersi soprattutto nei fine settimana e di notte e in particolar modo la nostra risoluzione chiede la sospensione dei pedaggi poiché sostanzialmente non abbiamo più un servizio autostradale nella nostra regione”.

“Siamo ovviamente favorevoli ci mancherebbe alla messa in sicurezza, ma abbiamo una situazione drammatica nel tratto della A14 che va da San Benedetto del Tronto fino a Pescara in particolare con danni enormi per gli automobilisti e soprattutto la nostra regione sta perdendo in termini di competitività in termini economici e per questo chiediamo risposte immediate affinché il presidente Marsilio intervenga attraverso il presidente del Consiglio Meloni e il ministro delle infrastrutture Salvini e ci auguriamo – ha aggiunto Pepe – una risposta positiva e anche un tavolo di monitoraggio perché non sappiamo questi lavori quando finiranno e come si svolgeranno per una risoluzione immediata del problema”.