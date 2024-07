PINETO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione portali di segnaletica, dalle 23:00 di giovedì 18 alle 2:00 di venerdì 19 luglio, sarà chiusa la stazione di Pineto, in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, al km 363+800.