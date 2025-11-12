A14: CHIUSA PER UNA NOTTE ENTRATA STAZIONE DI TERAMO GIULIANOVA MOSCIANO SANT’ANGELO

TERAMO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di giovedì 13 alle 6 di venerdì 14 novembre, sarà chiusa la stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo, in entrata verso Pescara/Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Roseto degli Abruzzi.
