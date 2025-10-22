A14: CHIUSA PER UNA NOTTE LA STAZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

22 Ottobre 2025 09:41

Teramo - Cronaca

ROMA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di stanotte, mercoledì 22, alle 6:00 di giovedì 23 ottobre, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo), in entrata verso Pescara e in uscita provenendo da Ancona.





In alternativa si consiglia: per la chiusura in uscita da Ancona: Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo; per la chiusura in entrata verso Pescara: Atri Pineto. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.  Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.

