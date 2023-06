TERAMO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito della riqualifica delle barriere bordo ponte del viadotto “SS150 del Vomano”, dalle 22 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 giugno, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Ancona.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Teramo Giulianova Mosciano Sant’Angelo.

[mqf-dynamic-pdf]