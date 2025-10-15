A14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 17 alle 6 di sabato 18 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Chieti.
