A14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO

15 Ottobre 2025 17:47

Regione - Cronaca

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 17 alle 6 di sabato 18 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Chieti.





 

