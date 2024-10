PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 ottobre, sarà chiusa la stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, in entrata in entrambe le direzioni – Bari e Ancona/Bologna.

In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

-verso Ancona/Bologna: Atri Pineto;

-verso Bari: Pescara ovest Chieti.