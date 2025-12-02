A14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PESCARA SUD FRANCAVILLA

2 Dicembre 2025 16:53

Regione - Cronaca

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 3 alle 6 di giovedì 4 dicembre, sarà chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata verso Ancona/Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Chieti.





 

