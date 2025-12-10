A14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PESCARA SUD FRANCAVILLA

10 Dicembre 2025 17:20

Regione - Cronaca

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata verso Ancona.  In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Pescara ovest Chieti.





 

