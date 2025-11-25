A14: CHIUSA PER UNA NOTTE L’ENTRATA DELLA STAZIONE DI PESCARA SUD FRANCAVILLA

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì 26 alle 6 di giovedì 27 novembre, sarà chiusa la stazione di Pescara sud Francavilla, in entrata in entrambe le direzioni, Bari e Ancona.
In alternativa, si consiglia: in entrata verso Ancona, Pescara ovest Chieti; in entrata verso Bari, Ortona.
