CHIETI – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito del piano di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione e per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 20 alle 6 di martedì 21 febbraio, sarà chiusa la stazione di Pescara ovest Chieti, in uscita per chi proviene sia da Ancona sia da Bari. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo o di Pescara sud Francavilla.