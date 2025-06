PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione tra il km 368+200 e il km 362+700; di conseguenza, dalle 22 di mercoledì 2 alle 6 di giovedì 3 luglio, sarà chiusa la stazione di Pescara nord, in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara ovest Chieti.

A14: CHIUSA PER UNA NOTTE STAZIONE PESCARA NORD PESCARA - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione tra il km 368+200 e il km 362...