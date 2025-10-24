A14: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ATRI PINETO-ROSETO VERSO ANCONA/BOLOGNA

24 Ottobre 2025 15:51

Regione - Cronaca

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione e di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22 di domenica 26 alle 6 di lunedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Roseto degli Abruzzi, verso Ancona/Bologna.





In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire SS16 Adriatica direzione Ancona e rientrare in A14 a Roseto degli Abruzzi.

 

