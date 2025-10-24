A14: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST-SUD VERSO BARI

PESCARA- Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti della galleria “Vaccari”, dalle 22 di domenica 26 alle 6 di lunedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, verso Bari.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio” Le Sirene ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere la SS16 Adriatica verso Foggia e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla.
