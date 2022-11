A14: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ROSETO DEGLI ABRUZZI-PINETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TERAMO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori all’interno della galleria “Colle Marino” e di pulizia dello spartitraffico, dalle 22 di martedì 22 alle 6 di mercoledì 23 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, in entrambe le direzioni, verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

-verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Roseto degli Abruzzi, proseguire sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Pineto;

-verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pineto, proseguire sulla SS16 adriatica e rientrare sulla A14 alla stazione di Roseto degli Abruzzi.