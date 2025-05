A14: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TERMOLI-VASTO SUD VERSO PESCARA

VASTO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Termoli e Vasto sud, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Termoli, seguire per Pescara SS16 e rientrare in A14 a Vasto sud.

Di conseguenza, le aree di servizio “Riovivo est” e “Trigno est”, situate nel suddetto tratto, non saranno accessibili; si precisa che, all’interno delle stesse, dalle 19 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 maggio, verrà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli.