A14: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VASTO NORD-VAL DI SANGRO VERSO PESCARA

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro, verso Pescara.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sangro est”, situata nel suddetto tratto; inoltre, nella stessa notte, ma con orario 20-5, all’interno dell’area di servizio, verrà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord, immettersi sulla SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 a Val di Sangro.
- A14: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VASTO NORD-VAL DI SANGRO VERSO PESCARAPESCARA - Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso il tra...