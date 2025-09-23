A14: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO TERMOLI-VASTO SUD VERSO PESCARA

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22 di questa sera, martedì 23, alle 4 di mercoledì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Termoli e Vasto sud, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Termoli, seguire per Pescara SS16 e rientrare in A14 a Vasto sud.

Di conseguenza, le aree di servizio “Riovivo est” e “Trigno est”, situate nel suddetto tratto, non saranno raggiungibili; si precisa che, all’interno delle stesse, dalle 20 di martedì 23 alle 4:00 di mercoledì 24 settembre, verrà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli.