A14: CHIUSURA NOTTURNA DELLA STAZIONE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire interventi di pavimentazione, in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in uscita per chi proviene da Ancona ed in entrata verso Pescara, dalle 22 di lunedì 22 alle 6 di martedì 23 novembre. In alternativa si consiglia di utilizzare in entrata la stazione di Atri Pineto ed in uscita quella di Giulianova.