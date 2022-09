LANCIANO – Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle cinque notti di lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 settembre, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Lanciano, in entrata verso Pescara, per consentire attività nell’ambito dei lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ortona.