A14: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione della galleria Pianacce, nelle due notti di lunedì 28 e martedì 29 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo e Atri Pineto, in entrambe le direzioni, Bari e Ancona/Bologna.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 a Pescara nord Città Sant’Angelo;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.

Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio “Torre Cerrano ovest” e “Torre Cerrano est”, situate nel suddetto tratto, rispettivamente verso Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

Si precisa che, nelle stesse notti, ma con orario 20:00-6:00, verrà istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli all’interno dell’area di servizio “Torre Cerrano est”.