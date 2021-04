A14, CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESCARA OVEST-PESCARA SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PECARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione del viadotto “Vallelunga”, previste in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: dalle 22:00 di mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, verso Bari. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, percorrere il raccordo autostradale Chieti-Pescara verso Pescara/Foggia, seguire le indicazioni per la A14, con rientro sulla A14 alla stazione di Pescara sud Francavilla.

Dalle 22:00 di giovedì 8 alle 5:00 di venerdì 9 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti, verso Ancona/Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la Tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14, con rientro sulla A14 alla stazione di Pescara ovest Chieti.