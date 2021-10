A14: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO PESCARA SUD-PESCARA OVEST

PESCARA – Sulla A14 Bologna-Taranto, come condiviso nel tavolo con le Istituzioni territoriali, per consentire l’esecuzione della prima fase dei lavori nell’ambito degli interventi obbligatori previsti ai sensi del decreto legislativo 264/06, finalizzati all’adeguamento degli impianti della galleria “Immacolata-Vaccari”, in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di domenica 24, lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 ottobre, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara sud Francavilla e Pescara ovest Chieti, verso Ancona/Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara sud Francavilla, percorrere la Tangenziale di Pescara verso Chieti/Pescara/Ancona e seguire le indicazioni per A14, con rientro sulla A14 alla stazione di Pescara ovest Chieti.