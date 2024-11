A14: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA STAZIONE ROSETO E TRATTO ROSETO DEGLI ABRUZZI-ATRI PINETO

TERAMO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e interventi relativi al potenziamento e ammodernamento della galleria “Colle Marino”, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di domenica 1 alle 6:00 di lunedì 2 dicembre, sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Atri Pineto;

-nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto, verso Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Roseto degli Abruzzi, seguire per SS16 Adriatica direzione Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Atri Pineto.