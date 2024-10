A14: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI TERMOLI MOLISE E AREA DI SERVIZIO RIOVIVO EST

VASTO – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire diverse attività, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

-dalle 22:00 di martedì 8 alle 6:00 di mercoledì 9 ottobre, per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pali luce, sarà chiusa la stazione di Termoli Molise, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Poggio Imperiale o di Vasto sud;

-dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 ottobre, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto “Riovivo”, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata;

di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Riovivo est”, situata nel tratto compreso tra Termoli e Vasto sud, verso Pescara.