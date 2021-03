A14: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE PESCARA SUD 23 E 24 MARZO PER INDAGINI SU RIQUALIFICA BARRIERE

PESCARA – Sull’autostrada A14, per consentire indagini finalizzate alla progettazione esecutiva per la riqualifica delle barriere di sicurezza, previste in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Pescara sud dalle 22 di martedì 23 marzo alle 6 di mercoledì 24 marzo, in entrata verso Bari.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ortona; poi dalle 22 di mercoledì 24 alle 6 di giovedì 25 marzo, la stazione Pescara sud sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Pescara ovest.