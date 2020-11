A14: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA

ROMA – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 novembre, con orario 22-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, verso Bari. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest si potrà percorrere il raccordo autostradale Chieti-Pescara verso Pescara/Foggia, seguire le indicazioni per la A14 ed entrare sulla A14, alla stazione di Pescara sud.

