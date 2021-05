A14, CODE E CANTIERI: ABRUZZO TORNA A CHIEDERE TERZA CORSIA

PESCARA – “In merito alla situazione cantieri di Strada dei Parchi e A14 riguardo ai cantieri come Regione Abruzzo ci siamo già attivati e in tal senso il presidente Marsilio ha già fatto delle comunicazioni ai concessionari delle autostrade. La prossima settimana avremo un incontro con l’ingegner Perna che è il responsabile del tratto della A14 che ci riguarda e in tal senso stiamo andando verso l’obiettivo che è quello di una accelerazione dei lavori oggi per poi sospenderli nel periodo di maggior traffico e delle ferie. Sarebbe importante un intervento qualificante come quello della terza corsia che stiamo chiedendo a gran voce al Ministero per evitare quello che accadde negli anni scorsi sulla Ss 16 nel tratto abruzzese quando si verificarono inconvenienti drammatici quasi anche con il rischio di incidenti”.

Lo ha detto questa mattina a Pescara, a margine di una conferenza stampa, il Sottosegretario alla Giunta Regionale d’Abruzzo con delega ai Trasporti Umberto D’Annuntiis in riferimento ai cantieri autostradali sulla A14 e sul traffico che interessa la Adriatica Ss 16, nel tratto abruzzese.