A14: CODE NEL TRATTO COMPRESO TRA TERAMO E ATRI PINETO VERSO PESCARA

PESCARA – Intorno alle 18:15, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, si registrano 8 km di coda nel tratto compreso tra Teramo e Atri Pineto in direzione di Pescara, all’altezza di un cantiere di lavoro al km 351+300, installato per consentire un intervento non programmato di ripristino della pavimentazione, in corrispondenza del quale il traffico transita su una corsia per senso di marcia.

Le squadre della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia sono impegnate nella predisposizione di una seconda corsia da destinare al flusso di traffico prevalente, attualmente in sud.

Mentre nella direzione opposta sarà garantita la transitabilità di una una corsia fino alla fine dei lavori prevista entro la giornata di domani o comunque prima degli spostamenti attesi in occasione delle festività pasquali.